WWE SmackDown: Bereitet Triple H hier Roman Reigns' Ende vor? Bereitet Triple H Reigns‘ Ende vor?

Drew McIntyre (l.) landete bei WWE SmackDown einen Punktsieg über Roman Reigns © WWE

Martin Hoffmann

Bei Friday Night SmackDown bereitet WWE die Bühne für das Duell zwischen Roman Reigns und Drew McIntyre - der Österreicher Gunther steht vor einem großen Titelfight.

Seit über 700 Tagen thront er an der Spitze von WWE, so lange wie seit Hulk Hogan in den Achtzigern keiner vor ihm - leitet der neue starke Mann nun sein Ende ein?

Bei der TV-Show SmackDown erreichte der Hype für das große Doppel-Titelmatch zwischen WWE Universal Champion Reigns und Herausforderer Drew McIntyre ein neues Level.

Und stärker denn je hinterließ WWE dabei den Eindruck, dass dIe größten Europa-Show seit Jahrzehnten mit dem Sturz des „Head of the Table“ enden könnte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

WWE bereitet Bühne für Clash at the Castle

Im Zentrum der SmackDown-Episode - effektvoll eingeleitet mit einer „Verhaftung“ der offiziell noch immer suspendierten Ronda Rousey, nachdem die sich verbotenen Zutritt verschaffte - stand ein Showdown zwischen Reigns und dem Schotten McIntyre vor ihrem Duell bei Clash at the Castle am 3. September.

Die spannende Entwicklung vor dem Stadion-Spektakel in Cardiff (am 5. September in einem seltenen Schachzug auch im deutschen Free-TV bei Pro7 Maxx zu sehen): Reigns trat McIntyre allein gegenüber, ohne seine „Bloodline“, die ihm immer wieder die Fortsetzung seiner Regentschaft gesichert hatte.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Reigns‘ Manager Paul Heyman fehlt jedoch, seit er beim SummerSlam von Brock Lesnar durch einen Tisch geworfen wurde - seine Neffen Jimmy und Jey Uso bekamen am Montag bei RAW eine Abreibung von McIntyre.

Drew McIntyre übermannt Roman Reigns

Zwischen Reigns und McIntyre herrschte also zumindest am Freitag Waffengleichheit - was Reigns nicht davon abhielt zu betonen, wie weit er als Star über McIntyre stehe und dass er in Wahrheit derjenige sei, der die Liga auf seinem Rücken trage, neuer Vertrag und seltenere Auftritte hin oder her.

McIntyre konterte, dass Reigns sich für einen Gott halten möge, er sei aber auch nur ein Mensch und nun habe er Gelegenheit das zu beweisen. Der „Scottish Warrior“ zog sein Shirt aus und forderte Reigns zum Kampf auf.

Reigns wurde in die Enge getrieben und stand kurz davor von McIntyres Finisher Claymore erwischt zu werden, als jedoch sein letzter Verbündeter Sami Zayn auftauchte, ihm half und die Aktion an seiner Stelle einsteckte.

McIntyre war in der Defensive, kassierte Reigns‘ Superman Punch, als Reigns jedoch seine Spezialaktion, den Spear, vorbereitete, konterte McIntyre jedoch mit dem Claymore und schnappte sich am Ende der Show die beiden Titelgürtel Reigns‘, um mit ihnen zu posieren.

Endet Reigns‘ Regentschaft - oder geht sie weiter?

WWE kreierte damit geschickt die Erwartung, dass Reigns‘ Regentschaft in Cardiff bedrohter denn je ist - allein auf großer Bühne, gegen einen gefährlichen Lokalmatador.

Speziell letzterer Faktor wäre ein triftiger Grund, Reigns‘ historischen Titelrun in zwei Wochen enden zu lassen. Dagegen spricht, dass WWE sich diesen Moment womöglich bis zur noch größeren Megashow WrestleMania 39 im kommenden Jahr im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles aufheben wird - für die ein Match Reigns‘ gegen WWE-Ikone und Hollywood-Phänomen Dwayne „The Rock“ Johnson im Gespräch ist.

Ein potenzielles Zünglein an der Waage, das in dem Segment nicht vorkam: der frisch zurückgekehrte Karrion Kross, der bei seinem Comeback McIntyre attackierte und Reigns drohte. Seitdem hat er sich nur in Promo-Segmenten gemeldet und weitere Drohungen gegen McIntyre ausgestoßen - auch diese Woche wieder.

Gunther vor großem Titelduell mit Sheamus

Ein weiteres großes Match, das nun für Clash at the Castle steht: In einem langen und spannenden Fünfkampf besiegte Sheamus Happy Corbin, Madcap Moss, Ricochet, Sami Zayn und sicherte sich damit ein Match gegen Intercontinental Champion Gunther aus Österreich.

Gunther steht damit vor seinem bislang größten Match auf Hauptkader-Bühne, obendrein einem sehr zu ihm passenden: Der frühere WWE-Champion Sheamus aus Irland ist wie der frühere WALTER als betont körperlich kämpfender „Hard Hitter“ bekannt, für Fans des Stils wird der Kampf ein Leckerbissen sein. (HINTERGRUND: Vince McMahon wollte Gunther vor seinem Sturz angeblich „beerdigen“)

Im zweiten wichtigen Match des Abend gab es einen Überraschungssieg des eigentlich im Aufbaukaders NXT verorteten Duos Toxic Attraction (Gigi Dolin und Jacy Jayne): Die beiden Gefährtinnen von NXT-Damenchampion Mandy Rose ersetzten die verletzungsbedingt ausgefallenen Zoey Stark und Nikkita Lyons im Turnier um die vakanten Tag-Team-Gürtel der Damen und zogen ins Halbfinale ein.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 19. August 2022:

WWE Women‘s Tag Team Title First Round Match: Toxic Attraction besiegen Natalya & Sonya Deville

Intercontinental Title #1 Contendership Match: Sheamus besiegt Happy Corbin, Madcap Moss, Ricochet, Sami Zayn