Burghardt Achte - Kambundji holt Gold für die Schweiz

Alexandra Burghardt (Burghausen) ist beim Goldlauf von Mujinga Kambundji bei der Heim-EM in München über 200 m auf Platz acht gelaufen. Die 28-Jährige lief im Finale 23,24 Sekunden, am Sonntag will Burghardt mit der Staffel über 4x100 m um Gold kämpfen. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking hatte sie als Bob-Anschieberin Silber geholt.