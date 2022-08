Plea schießt Gladbach an die Spitze

Alassane Plea traf per Handelfmeter (34.) für die Borussia, die unter Farke inklusive der Vorbereitung in allen zwölf Spielen ungeschlagen ist. Nationalspieler Jonas Hofmann scheiterte bei einem weiteren Handelfmeter an Berlins Schlussmann Oliver Christensen (70.). Filip Uremovic hatte wegen seines Handspiels zuvor Gelb-Rot gesehen.