Leichtathletik-EM: Warholm-Show - Abuaku fehlt eine Hundertstel zur Medaille

Abuaku trotz verpasster Medaille „zufrieden“

Schmid, fünfmaliger Europameister, hatte 1982 in Athen in 47,78 Sekunden die bisherige Bestmarke aufgestellt. Der gebürtige Hanauer sorgte mit seiner Goldmedaille 1986 in Stuttgart auch für die bislang letzte deutsche EM-Medaille in dieser Disziplin.