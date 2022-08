Olympia: Matthias Steiner berührt 2008 in Peking mit emotionaler Geschichte

Matthias Steiner liefert am 19. August 2008 bei Olympia in Peking den emotionalsten Moment. Der Gewichtheber gewinnt Gold - und widmet die Medaille seiner verstorbenen Frau.

Matthias Steiner bekommt bei der Siegerehrung arm 19. August - also vor genau 15 Jahren - seine Goldmedaille überreicht. Doch er ist nicht allein ganz oben auf dem Podest. Seine Frau Susann ist ganz nah dabei. Der frisch gekühlte Olympiasieger hält ein Bild der jungen Dame in die Kamera.

Er gab nach dem Wettkampf den Zuschauern einen Einblick in die Gefühlswelt: „Das ist schwer zu beschreiben, du hast dir dein Leben eingerichtet. Alles richtete sich bei mir auf die Olympischen Spiele. Meine Frau hatte studiert und die Karriere noch vor sich. Es ist vom einen Tag auf den anderen auf einmal vorbei.“

Für die schweren Monate vor Olympia wird Steiner mit Gold belohnt. Was ihm dieser Erfolg bedeutet, wird direkt deutlich.

Olympia: Steiner lässt Emotionen raus

Kaum hat der damals 25-Jährige das Gewicht wieder fallen lassen, reißt er sich am Trikot herum, brüllt seine Freude laut heraus, hüpft wie ein kleines Kind über die Bühne und springt in die Arme von Trainer Frank Mantzek.

An seinem 18. Geburtstag wird bei Steiner Diabetes Typ1 festgestellt. Seinem Sport bleibt er dennoch treu.

Steiner: Österreich wollte ihn nicht

Der österreichische Verband will den Sportler nicht mehr.

Im April wird der „Neuzugang“ mit persönlichen Bestleistungen sofort Europameister im Superschwergewicht. In Peking legt der Koloss dann mit 203 kg im Reißen vor.

Steiner jetzt Brotunternehmer

„Ich habe in meinem Sport alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Mehr als Olympiasieger, stärkster Mann der Welt, zu sein, geht nicht in unserer Sportart. Das als erster Deutscher zu erreichen ist dann schon sehr befriedigend, wenn man zurückblickt“, sagt Steiner 2013 im SPORT1-Interview.