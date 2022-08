Leichtathletik-EM im LIVETICKER: Eckhardt-Noack kämpft um Dreisprung-Gold - 200-Meter-Finals

Kann das deutsche Team bei der Leichtathletik-EM in München weitere Medaillen sammeln? Auf dem Programm stehen unter anderem Dreisprung und die 200-Meter-Finals. Der Abend im LIVETICKER.

Die nächsten spannenden Entscheidungen bei der Leichtathletik-EM in München stehen an. (Service: Der Medaillenspiegel der European Championship)

An Tag fünf geht es im Olympiastadion ab 20:20 Uhr in den Disziplinen Diskuswurf, 1500 m, Dreisprung, 3000 m Hindernis, 200 m und 400 m Hürden hoch her. Kann das deutsche Team seinen Erfolgslauf fortsetzen?