Anzeige

Real Madrid: Dieser Wechsel wirft Fragen auf! Warum will Casemiro zu Manchester United? Ein Transfer, der viele Fragen aufwirft

Real-Star vor Wechsel zu United

Maximilian Huber

Manchester United wird sich voraussichtlich mit Real-Star Casemiro verstärken. Der Wechsel des Brasilianers ergibt erst bei genauerem Hinsehen einen Sinn.

Schließt sich Real-Star Casemiro tatsächlich Manchester United an?

Nach dem Fehlstart in die Premier League und Tabellenplatz 20 kochte die Gerüchteküche bei Manchester United in den vergangenen Tagen förmlich über, eine Spekulation jagte die nächste.

Anzeige

Mindestens ein Transfer steht beim englischen Rekordmeister aber tatsächlich kurz bevor: Casemiro soll von Real Madrid kommen.

Transferexperte Fabrizio Romano berichtete am Freitagnachmittag, dass die Königlichen ein Angebot der Red Devils angenommen hätten. Dieses belaufe sich auf eine fixe Ablöse von 60 Millionen Euro, hinzu kommen laut Romano weitere zehn Millionen an möglichen Bonuszahlungen.

Was will Casemiro bei Manchester United?

Schon zuvor hatten englische und spanische Medien berichtet, dass sich der Brasilianer mit den Red Devils über einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres mögliches Vertragsjahr einig sei.

Der 30-Jährige wird damit nach Cristiano Ronaldo, der Real 2018 für 117 Millionen Euro nach Turin verließ, zum zweitteuersten Ü30-Spieler überhaupt aufsteigen.

Seit 2013 steht der Mittelfeldspieler für Real Madrid auf dem Platz, mit den Königlichen gewann er unter anderem fünfmal die Champions League und dreimal die spanische Meisterschaft. Mit Luka Modric und Toni Kroos bildete er jahrelang eine der besten Mittelfeldreihen im europäischen Fußball. Er hielt seinen Nebenmännern den Rücken frei, sodass diese dem Spiel ihren Stempel aufdrücken konnten.

Da kommt zwangsläufig die Frage auf: Warum will er den aktuellen Champions-League-Sieger verlassen und sich den kriselnden Red Devils anschließen?

Doppeltes Casemiro-Gehalt in Manchester?

Klar ist: In den Wechselgedanken des Real-Stars dürfte natürlich auch das Geld eine wichtige Rolle spielen. Das neue Arbeitspapier in England soll dem Brasilianer rund 20 Millionen Euro brutto im Jahr zusichern - damit würde er ungefähr das Doppelte verdienen wie in Madrid.

Anzeige

Sein aktueller Vertrag bei den Königlichen läuft noch bis 2025, in Manchester könnte er bei einer um zwei Jahre längeren Vertragslaufzeit ein Vielfaches mehr einstreichen. Ein möglicher Fünfjahresvertrag bedeutet für einen 30-Jährigen dazu nicht die schlechtesten Aussichten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Da dürfte auch egal sein, dass der englische Rekordmeister zumindest in diesem Jahr nicht in der Champions League, sondern nur in der Europa League antritt.

Tchouaméni als Grund für Real-Abgang?

Auch die Transferpolitik von Real soll ein Grund für den Wechselwunsch Casemiros sein. Mit Aurélien Tchouaméni wurde sein designierter Nachfolger in diesem Sommer bereits verpflichtet und dem Brasilianer direkt vor die Nase gesetzt, 80 Millionen Euro flossen dafür an die AS Monaco. Zumindest im ersten Jahr hätte der Franzose aber eigentlich noch von Casemiro lernen sollen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Zudem würde der 30-Jährige, der 2013 vom FC Porto nach Madrid wechselte, eine neue Rolle einnehmen. In Manchester wäre er nicht einer von vielen Superstars, sondern absoluter Führungsspieler in der Mannschaft von Trainer Erik ten Hag.

All das soll den 68-maligen brasilianischen Nationalspieler von einem Wechsel zu den Red Devils überzeugt haben. Casemiro sucht nach neun Jahren in Spanien auch eine neue Herausforderung, da kommt die Premier League gerade recht.

Ancelotti bestätigt Casemiros Wechselwunsch

Das bestätigte auch Real-Trainer Carlo Ancelotti auf einer Pressekonferenz. „Er will eine neue Herausforderung annehmen. Der Klub und ich verstehen das. Aufgrund seiner Leistungen für den Klub und dessen, was er eben ist, müssen wir seinen Wunsch respektieren“, sagte der Italiener.

Ancelotti ergänzte: „Wenn er geht und eine Einigung gefunden wird, haben wir Möglichkeiten, um ihn zu ersetzen.“

Anzeige

Casemiro eins zu eins zu ersetzen ist quasi unmöglich. Darüber dürften sich die Real-Fans einig sein. Auch Trainer Ancelotti gilt als großer Fan, Klub-Boss Florentino Pérez hatte ihm nach dem europäischen Supercup, bei dem er zum MVP gewählt wurde, sogar versichert, dass er ihn für den besten Mittelfeldspieler der Welt halte.

Darum lässt Real Casemiro ziehen

Warum lässt Real Madrid seinen geliebten Mittelfeldstar dann überhaupt ziehen? Auch wenn der Transfer im ersten Moment einige Fragen aufwirft, könnte der Wechsel auch für den spanischen Meister durchaus Sinn ergeben. Zwar würde Real einen absoluten Leistungsträger abgeben, aber mit mindestens 60 Millionen Euro eine Mega-Ablöse für einen Ü30-Spieler bekommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Außerdem verfügt Real mit den Franzosen Tchouaméni (22 Jahre alt) und Eduardo Camavinga (19) bereits über passenden Ersatz im eigenen Kader, die beiden sollen die Zukunft der Madrilenen prägen. Die Königlichen wollen ihrem langjährigen Leistungsträger zudem keine Steine in den Weg legen, ähnlich wie beim 2018 vollzogenen Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Juventus soll ein gestandener Real-Superstar seinen Wechselwunsch wahrnehmen dürfen.

Bis zum endgültigen Vollzug des Transfers dürfte es also nicht mehr lange dauern.

Wie groß die Lücke tatsächlich ist, die Casemiro bei Real hinterlässt? Ob die Madrilenen deshalb doch noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden? Und ob der Brasilianer bei den kriselnden Red Devils wirklich glücklich wird?