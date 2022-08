Anzeige

FC Liverpool: "Hätte ihn fast angerufen" - Jürgen Klopp sauer nach Agbonlahor-Kritik an United & ten Hag Klopp in Rage nach Ex-Profi-Kritik

Klopp verärgert! Ex-Profi vergreift sich als Experte im Ton

SPORT1

Der Trainer des FC Liverpool reagiert sauer auf die Kritik am Kollegen Erik ten Hag bei ManUnited. Ex-Profi Agbonlahor wird vom früheren Dortmunder ziemlich eingenordet.

Da schwoll Jürgen Klopp mächtig der Kamm. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Der deutsche Teammanager des FC Liverpool hat das schwächelnde Manchester United und seinen ebenso mächtig unter Druck stehenden Coach Erik ten Hag verteidigt und dabei die harsche Kritik von Gabby Agbonlahor gekontert.

Was war passiert? Der heute als TV-Experte arbeitende Ex-Profi und frühere Stürmer von Aston Villa war mit dem englischen Rekordmeister nach dessen 0:4-Blamage gegen den FC Brentford hart ins Gericht gegangen.

Jürgen Klopp nordet Agbonlahor ein

Agbonlahor hatte United während des Spiels als „Amateur“-Team abgekanzelt und Spieler wie Christian Eriksen, David de Gea (“Benutze dein Gehirn!“) und Lisandro Martínez als „nicht gut genug“ beschrieben. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Statements, die Klopp nun in Rage brachten und den früheren Coach von Borussia Dortmund dazu bewegten, gegen Agbonlahor persönlich zu werden: „Er hat in meinem ersten Jahr gegen uns mit 0:6 verloren, also konnte ich mich damals nicht an ihn als Mentalitätsmonster auf dem Platz erinnern.“

Nach Agbonlahors Schelte war Klopp „kurz davor, ihn anzurufen und ihm zu sagen: ‚Du hast völlig vergessen, dass du ein Spieler warst‘“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

„Und wenn es bei Ex-Spielern schon so läuft, kann man sich vorstellen, wie alles andere läuft. Man muss sich fragen, wie man in so einer Situation reagieren will“, fügte der 55-Jährige an.

FC Liverpool nun gegen ManUnited

Liverpool trifft am kommenden Montag auf United, das nach zwei Niederlagen Tabellenletzter der Premier League ist.