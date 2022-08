Bundesliga: Stellt Terzic neuen BVB-Rekord auf? Überholt Davies Hansi Flick? - Statistiken zum 3. Spieltag

BVB-Coach Edin Terzic peilt einen Rekord an. Alphonso Davies könnte an Hansi Flick vorbeiziehen. SPORT1 hat die Rekorde, Jubiläen, Bilanzen und unheimlichen Serien zum 3. Bundesliga-Spieltag.

Werder Bremen dürfte an den BVB keine sonderlich guten Erinnerungen haben, doch zumindest an Toren mangelt es in diesem Duell nicht. Für Dortmund-Trainer Edin Terzic würde ein Sieg einen weiteren Rekord bedeuten.