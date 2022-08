BVB: Kevin Großkreutz mit neuer Kneipe in Nähe zum Signal Iduna Park

Kevin Großkreutz ist mit Leib und Seele BVB-Fan. Dieses Jahr will der Ex-Borusse in seiner Heimatstadt eine zweite Kneipe eröffnen.

Zu lange sei es her, dass dieses Wort in Dortmund in den Mund genommen wurde. Das hier gemeinte Double deutet wohl die Eröffnung des zweiten Gasthauses noch in diesem Jahr an.