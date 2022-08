Anzeige

Das Six Berlin Major geht in die Endrunde: das Viertelfinale steht an Six Berlin Major: Start der K.o.-Phase!

Beim Six Berlin Major geht es in die K.o.-Phase! Die acht besten Rainbow-Six-Siege-Teams kämpfen um den Einzug ins große Finale © Ubisoft

Florian Merz

Am heutigen Freitag startet die Endrunde des Six Berlin Majors in Rainbow Six Siege. Von den einstmals 16 teilnehmenden Teams sind acht übrig geblieben, die nun um den Einzug ins Halbfinale kämpfen.

+++ Dieser Artikel wird im Laufe des Tages aktualisiert und stetig erweitert +++

In Berlin dreht sich dieser Tage alles um Rainbow Six Siege. Die besten Teams der Welt treffen im Zuge des Six Berlin Majors aufeinander und spielen um ein Preisgeld von insgesamt 500.000 US-Dollar. Nachdem am Donnerstag die acht Finalisten ermittelt wurden, starten diese am heutigen Freitag in das Viertelfinale des vorletzten Turniers vor dem Six Invitational im Februar.

Anzeige

Elevate gegen m7w esports: Ein Herzschlagfinale

Die erste Partie des Tages wurde von den Teams Elevate und w7m esports bestritten. Während sich die Thailänder aus Gruppe D knapp gegen den dritten europäischen Vertreter von MNM durchsetzen und als Gruppenzweiter die nächste Runde erreichen konnte, ist m7w esports als Erster der Gruppe C als klarer Favorit in dieses Match gegangen. Tatsächlich aber musste der Sieg hart erkämpft werden.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Während es in Runde eins zunächst danach aussah, als würden w7m die Konkurrenz förmlich über den Haufen spielen, gelang es Elevate immer wieder Nadelstiche zu setzen und für einige Achtungserfolge im Spielverlauf zu sorgen. Dies schien die Spieler um Paramin „sprOnigiri“ Suwanwattana entsprechend angestachelt zu haben, weshalb es den Thailändern auf der zweiten Karte gelang auszugleichen.

Beinah wäre es zu einer Sensation gekommen, den in Runde drei musste die Entscheidung in der Overtime fallen. Schlussendlich behielten die Jungs von m7w eSports die Nerven und machten den Sack mit einem Endergebnis von 8:6 gewonnen Runden zu.

+++ Abonniert unseren SPORT1 eSports & Gaming YouTube-Kanal, um keine Videos zu verpassen +++

Mit diesem Sieg sicherten sich die Brasilianer den Einzug in das Halbfinale des Six Berlin Majors. Hier treffen die Südamerikaner entweder auf G2 Esports oder Rogue, die am heutigen Tag in der dritten Partie aufeinandertreffen.

XSET gegen Wolves Esports: Eine klare Angelegenheit

Während es in der ersten Partie des Tages noch über die volle Distanz ging, sollte sich das zweite Match als schnelle Angelegenheit herausstellen. Obwohl die Wolves zu den erfolgreicheren Teams der europäischen Szene gehören, gelang es dem eSports-Team der Wolverhampton Wanderes nicht, sich den Nordamerikanern erfolgreich entgegenzustellen. Nach bereits zwei Runden war Schluss und XSET steht als zweiter Halbfinalteilnehmer an diesem Freitagnachmittag fest. Ein 7:5 auf Clubhouse und 7:4 Chalet besiegelten das Ende der Europäer beim Six Berlin Major.

Anzeige