Formel-1-Beben um Red Bull und Porsche naht - woran es noch hakt

Helmut Marko war die gute Laune am Telefon anzuhören.

Jetzt ist das Ehebett zwar gemacht, doch offiziell will Red Bull-Motorsportchefberater Helmut Marko das Aufgebot noch nicht bestellen. Grund seiner Vorsicht: Schon dreimal stand der Grazer kurz davor, VW-Töchter vor den Altar zu führen. Immer kam im letzten Moment etwas dazwischen. Unter anderem der Dieselskandal im September 2015. Damals waren sich Red Bull und Audi schon einig.

Red Bull und Porsche: Das ist noch ungeklärt

Marko sagt: „Noch ist nichts unterschrieben. Erst wenn am Altar jeder das Ja-Wort gegeben hat, ist die Ehe vollzogen.“ Allein: Das sollte diesmal wirklich in den nächsten Tagen und Wochen geschehen.

Fest steht nur: Porsche beteiligt sich an der Hälfte des gemeinsamen Ehebetts, dem Red Bull Technology-Center in England. Dort werden die Chassis für Red Bull konstruiert und gebaut.

Außerdem bietet Red Bull schon jetzt 300 Mitarbeiter in der eigenen Antriebsschmiede „Red Bull High Performance Powertrains“, die sich schon jetzt mit dem Reglement für 2026 beschäftigen. Es ist eine hochmoderne Motorenfabrik mit sechs Prüfständen, die dann auch Porsche nutzen darf, um die hochmodernen Hybridmotoren zu bauen.

Die Eckdaten der Formel 1 der Zukunft

Dafür bleibt, wie gefordert, die MGU-K. Sie wandelt die beim Bremsen gewonnene Wärme um und gibt sie beim Beschleunigen in Richtung Kurbelwelle ab. In Zukunft soll die Einheit aber statt wie bisher 160 PS die Hälfte der gesamten Leistung liefern, also rund 475 PS.