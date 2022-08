FC Bayern: Jamal Musiala droht Zwangspause - auch Sorge um de Ligt und Upamecano

Der FC Bayern muss gegen den VfL Bochum wohl auf seinen bisher besten Offensivakteur verzichten. Auch in der Abwehr droht einem Star eine Zwangspause.

Der FC Bayern muss am dritten Spieltag der Bundesliga wohl auf seinen formstarken Shootingstar Jamal Musiala verzichten.

„Jamal wird Stand jetzt eher ausfallen, er hat eine Zerrung im Übergang vom Hüftbeuger, im Adduktorenbereich“, sagte Bayerns Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf einer Pressekonferenz: „Es ist nichts Dramatisches, es geht heute auch schon besser.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Musiala, mit drei Treffern nicht nur bester Torschütze der Bayern sondern auch der Liga, sei nicht der einzige Profi, der beim Duell mit dem VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr) ausfallen könnte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Upamecano angeschlagen - de Ligt auch verletzt

Dayot Upamecano habe „einen Schlag aufs Fibulaköpfchen bekommen, da wissen wir noch nicht, ob er spielen kann.“ Neuzugang Matthijs de Ligt habe einen „Bänderriss in der Hand, Serge (Gnabry, Anm.) hat einen knöchernen Ausriss am Handgelenk, hat einen Gips, plus Adduktorenprobleme.“