Tischtennis: Weichenstellung für Russen-Ausschluss geplant

Ein „Phantom“ schwebt am Samstag über dem Kongress der Europäischen Tischtennis-Union (ETTU) in München. Trotz seines ruhenden Präsidenten-Amts hält die Verbandsspitze zumindest einen virtuellen Auftritt des abgetauchten Russen Igor Lewitin vor den Delegierten der Nationalverbände für möglich.

"Wir haben schon oft versucht, ihn zu kontaktieren, aber keinerlei Reaktion erhalten. Daher ist uns nicht klar, ob und was er oder der russische Verband für München planen", bestätigt die amtierende Präsidenten-Stellvertreterin Heike Ahlert (Schleswig) in München auf SID-Anfrage die Ungewissheit in der ETTU-Spitze unter dem portugiesischen Interims-Chef Pedro Miguel Moura über Lewitins Absichten.