Rocket League: Alles auf Anfang! Endpoint CeX entlässt aktuelles Roster

Endpoint CeX hat bekannt gegeben, dass sie vor der neuen Saison ihren Rocket League Kader auflösen. Die Organisation will trotzdem in der Rocket League Championship antreten.

Die RLCS Saison 2022 ist vorbei. Team BDS hat das große Finale in Fort Raleigh, Texas, gegen G2 Esports gewonnen. Bis zum Start der nächsten Saison sind noch einige Monate Zeit, dennoch beginnen schon jetzt die ersten Planungen.

Die europäische Organisation Endpoint CeX hat in einem ersten Schritt bekannt gegeben, dass der aktuelle Kader aufgelöst wird. Die Spieler und der Coach sind ab sofort Free-Agents und können sich nach einem neuen Team umsehen. Es soll ein neues Roster aufgebaut werden.

Rocket League: Endpoint baut um

Endpoint hatte bei der World Championship am vergangenen Wochenende nach enttäuschenden Niederlagen gegen SMPR Esports und Spacestation Gaming Platz 13-16 erreicht. Im Fall-Split konnte das Team noch zwei EU-Regionals für sich entscheiden.

In der Folge konnte Endpoint einen dritten Platz im Spring Split einfahren, darauf folgten aber schwache Ergebnisse beim Spring-Major und bei den Worlds.

Endpoint bleibt der RLCS erhalten

Die Auflösung des Kaders bedeutet aber nicht, dass sich die englische Organisation aus der Rocket League-Szene verabschiedet. Nach aktuellem Stand wird man auch in der kommenden Saison in der RLCS antreten. Dafür soll ein neues Team aufgebaut werden. Ob einer oder mehrere der jetzt Team-suchenden Spieler dazugehören, wird sich erst in den kommenden Wochen entscheiden.