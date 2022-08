Ronaldo zum BVB? BVB-Boss Watzke mit Klartext zum Transfer-Hammer

An diesem Transfergerücht ist laut BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nichts dran. „Ich liebe diesen Spieler - das ist sicherlich eine charmante Idee, Cristiano Ronaldo im Signal Iduna Park spielen zu sehen“, sagte der BVB-Boss am Freitag zwar auf einer Pressekonferenz. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ronaldo? Dortmund braucht eigentlich keinen weiteren Stürmer

Die Dortmunder treten auch in der neuen Saison 2022/23 in der Champions League an. Dieses Ziel hatten die Red Devils mit Platz sechs in der vergangenen Saison verpasst, weswegen Ronaldo den Verein offenbar verlassen möchte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)