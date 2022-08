NBA zieht Spiele in Deutschland in Betracht

In diesem Jahr sind Spiele der Vorsaison in Japan und den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant. In der regulären Saison treffen am 17. Dezember in Mexiko-Stadt die Miami Heat und die San Antonio Spurs aufeinander, am 19. Januar stehen sich in Paris die Chicago Bulls und die Detroit Pistons gegenüber. Die neue NBA-Saison beginnt am 18. Oktober.