Real Madrid: Asensio in der Sackgasse - was wird aus dem einst gehandelten Weltfußballer?

Cristiano Ronaldo brachte ihn einst sogar als zukünftigen Weltfußballer ins Spiel - nun droht Marco Asensio in der Versenkung zu verschwinden.

Zwei Wochen vor dem Ende des Transferfensters und rund sechs Jahre nach seiner Vorstellung als Spieler von Real Madrid befindet sich der Spanier in einer Sackgasse. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Obwohl der 26-Jährige in der vergangenen Saison mit zwölf Toren drittbester Torschütze der Königlichen war, stand er in der aktuellen Spielzeit noch keine Minute auf dem Rasen.

Real Madrid: Wechselt Asensio in diesem Transferfenster?

Dabei läuft dem Offensivspieler die Zeit davon - in einem Jahr endet sein Arbeitspapier beim Team von Trainer Carlo Ancelotti.

Asensio als zukünftiger Weltfußballer gehandelt

Und auch der langjährige Real-Profi Guti sowie Teamkollege Lucas Vázquez schlugen damals ähnliche Töne an. „Ich glaube, dass Asensio eines Tages den Ballon d‘Or gewinnt“, sagte Vazquez damals bei Cadena SER .

Auf Glanzpunkte wie den Dreierpack im vergangenen Herbst gegen Mallorca folgten bei Asensio häufig nur dürftige Leistungen. Trotzdem kann sich seine gesamte Bilanz bei Real sehen lassen: In 235 Pflichtspielen erzielte Asensio 49 Tore und bereitete 24 weitere Treffer vor.

Asensio hat den endgültigen Durchbruch verpasst

„Er hat Real Madrid in vielen Spielen in entscheidenden Momenten gerettet“, sagte Guti in der Fußball-Talkshow El Chiringuito über Asensio.