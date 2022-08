Konstanze Klosterhalfen: Happy End einer Geschichte voller Missverständnisse

Als sich Yasemin Can nach der Hälfte des 5000-Meter-Rennens auf den Weg machte, wurden böse Erinnerungen wach.

Konstanze Klosterhalfen wirkte genau so überrascht wie drei Tage zuvor über die 10.000 Meter und musste an der Seite von Eilish McColgan abreißen lassen - doch das war es dann mit dem Flashback.

Für die beste deutsche Mittel- und Langstreckenläuferin gab‘s diesmal ein goldenes Happy End bei der Heim-EM in München: Im Gegensatz zu Montag wurde die Lücke dieses Mal nicht größer, sondern blieb zunächst konstant bei etwa zehn bis 15 Metern.

Klosterhalfen zahlte früh Lehrgeld

„Ich habe keine Sekunde über so ein Rennen nachgedacht, das ist unbeschreiblich schön“, sprudelte es aus der 25-Jährigen heraus. „Ein Europameistertitel ist etwas ganz Besonderes, vor allem vor den eigenen Fans.“

In der Tat war es ein unverhofftes Highlight für Klosterhalfen, die alle nur „Koko“ nennen. Blickt man auf die Umstände, kann man sogar von einem Wunder sprechen.

Die 25 Jahre alte Klosterhalfen blickt mittlerweile auf eine schon recht bewegte sportliche Geschichte zurück: Als Ausnahmetalent war sie bereits 2016 als 19-Jährige bei den Spielen in Rio dabei, schied aber nach einem taktischen Fehler über 1500 Meter, als sie zu früh losspurtete, schon im Vorlauf aus.

Vor der EM in Berlin 2018 war Klosterhalfen nach einer langen Verletzungspause zu spät ins Training zurückgekehrt und belegte am Ende über 5000 Meter nur den fünften Platz.

Als sie in dieser Zeit ins Nike Oregon Project (NOP) wechselte, folgte viel Kritik am Umfeld mit belasteter Vorgeschichte, das unter dem damaligen Leiter Alberto Salazar mit fragwürdigen Methoden arbeitete.

Kurz bevor Klosterhalfen bei der WM in Doha über 5000 Meter zur Bronzemedaille stürmte, wurde Salazar wegen Dopingvergehen gesperrt und das NOP aufgelöst . Die junge Deutsche blieb ihrer Trainingsgruppe unter Coach Pete Julian dennoch treu, was ihr weiteren Gegenwind einbrachte.

Zu dünn, zu unnahbar? Klosterhalfen zog öfters Kritik auf sich

„Koko“ wirkte stets unbeirrt und knackte einen deutschen Rekord nach dem anderen - bis sie wieder von Verletzungen ausgebremst wurde. Bei den Olympischen Spielen in Tokio musste sie sich über 10.000 Meter mit Platz 7 zufriedengeben, weil sie wieder (zu) spät ins Training eingestiegen war.

Dass sie anschließend bei brütender Hitze am ganzen Körper zitterte, führte zu einer von vielen oft oberflächlich geführten Diskussionen, ob ihr Untergewicht gefährlich für ihre Gesundheit sei. Tatsächlich zitterte sie in Tokio, weil ihr Kreislauf versagt hatte.

Klosterhalfen und Deutschland - das ist schon seit Jahren keine einfache Beziehung. Weil sie sich hierzulande längere Zeit nicht mehr blicken ließ, handelte sie sich einen Ruf als schwer greifbares Mysterium ein, was immer einen negativen Beiklang hatte. Als „Phantom“ titulierten sie in den vergangenen Jahren sowohl die Süddeutschen Zeitung als auch die FAZ .

Interview-Anfragen seien stets unbeantwortet geblieben, hieß es in dem Zusammenhang, was von Klosterhalfens Management vehement abgestritten wird. In der Tat gab sie zwar selten Interviews - doch vor Großveranstaltungen konnte man immer mit ihr sprechen.

Diesmal bremst Corona Klosterhalfen aus

Nachdem es also in den Jahren davor nicht recht klappen wollte, schien 2022 die beste Gelegenheit, um wieder sportliche Schlagzeilen zu schreiben. Erst die WM in Eugene, nur eine Autostunde von ihrem Trainingscamp entfernt, und dann die Heim-EM in München - es sollte Klosterhalfens Jahr werden.

Klosterhalfen muss ihren Trainer überreden.

Dass sie auch in München noch immer nicht im vollen Besitz ihrer Kräfte ist, ahnte man beim 10.000-Meter-Rennen am Montag. Dort wurde musste sie zwar nicht mehr so leiden wie in Eugene, doch Platz 4 war weniger als sie sich vorher ausgemalt hatte.

Wie würde es also über 5000 Meter werden? Zwischen den beiden geplanten Rennen lagen nur zwei Tage - alles andere als günstige Voraussetzungen. Sogar ihren Trainer musste sie von einem zweiten EM-Start überzeugen.

„Ich habe ihn ( Pete Julian, Anm. d. Red. ) angerufen und gesagt: ‚Ich würde schon echt gerne laufen‘“, sagte Klosterhalfen auf SPORT1 -Nachfrage. „Dann hatte ich heute Morgen ein bisschen Bammel. Ich habe mich nochmal in den Lymphomaten gelegt und dachte: ‚Hm, ich hoffe, ich laufe nicht hinterher. Aber egal, das Publikum wird mich auch so anfeuern‘.“

Konstanze Klosterhalfen ist aktuell das große deutsche Leichtathletikwunder. Über 5000 Meter pulverisiert sie in Boston den Hallen-Europarekord. In 14:30,79 Minuten bleibt sie deutlich unter dem bisherigen Rekord der Rumänien Gabriela Szabo aus dem Jahr 1999 (14:47,35) © Getty Images

Mit ihrer Zeit stürmt sie auf Platz vier der ewigen Weltbestenliste. Bereits Anfang Februar verbessert Klosterhalfen zwei ihrer deutschen Rekorde. Beim Hallenmeeting in New York läuft sie die Meile in 4:17,26 Minuten, zudem durchbricht sie mit ihrer 1500-m-Durchgangszeit (3:59,87) erstmals die Vier-Minuten-Schallmauer über diese Distanz © Getty Images

Natürlich rufen diese enormen Leistungssteigerungen auch Zweifler auf den Plan. Diese wurden in der Vergangenheit durch ihr Mitwirken am Nike Oregon Project (NOP) noch befeuert. Gegen den Chef des Projekts, Alberto Salazar, ermittelt die US-Anti-Doping-Behörde, nachgewiesen wurde ihm bislang jedoch nichts © Getty Images

Das NOP wird im Oktober 2019 eingestellt. Klosterhalfen trainiert trotzdem weiterhin in den USA bei Trainer Pete Julian © Getty Images

Dass Klosterhalfen unter Generalverdacht steht, findet sie unfair. "Man bekommt das mit und ist im ersten Moment auch nicht glücklich darüber. Aber ich gehe nicht darauf ein und lasse es so gut es geht an mir abprallen. Ich weiß inzwischen, wie viel hier gearbeitet wird, wir Athleten trainieren superhart und die Leute hier kitzeln jede Kleinigkeit heraus", sagt sie 2019 im Gespräch mit SPORT1 © Getty Images

Aber zweifelsfrei ist ihre Steigerung in den vergangenen Jahren imposant, auch weil ihre Anlagen (1,74 Meter, 48 Kilogramm) vielversprechend sind. Der Umzug in die USA, wo sie perfekte Trainingsbedingungen hat, scheint sie zu beflügeln. SPORT1 zeigt die Entwicklung ihrer Laufzeiten im Verlauf der Jahre auf den verschiedenen Strecken © SPORT1-Montage: Getty Images

5.000 METER: 2016 bestreitet sie erstmals Rennen über diese Distanz und erreicht als Bestleistung eine Zeit von 15:16,98 Minuten, gelaufen am 25. August in Bergisch Gladbach. Ein knappes Jahr später steigert sie sich bereits um 25 Sekunden auf 14:51,38 Minuten, gelaufen am 19. Mai 2017 in Karlsruhe © Getty Images

2018 folgt eine Delle über die 5.000 Meter-Distanz, über die sie bei der EM in Berlin ihre Jahres-Bestzeit von 15:03,73 Minuten läuft. Nach einem beherzten Solo, bricht sie am Ende ein und wird Vierte. Am 3. August 2019 pulverisiert sie ihre eigene Bestleistung und stellt bei den Berlin Finals mit 14:26,76 Minuten einen deutschen Rekord auf - die 13. schnellste Zeit der Geschichte © Getty Images

3.000 METER: Bereits 2013, im Alter von 16 Jahren, tritt sie bei einem großen Wettkampf über diese Distanz an und erreicht eine Zeit von 9:39,85 Minuten. Drei Jahre später läuft Klosterhalfen die drei Kilometer auf der Bahn bereits in 8:46,74 Minuten - eine Steigerung von 53 Sekunden, die in solch jungen Jahren aber nicht unüblich ist © Getty Images

2017 kann die Deutsche noch einmal eine Schippe drauflegen und läuft in 8:29,89 Minuten beim Meeting in Birmingham im August deutschen Rekord. 2019 verbessert sie ihre Bestmarke noch einmal um neun Sekunden auf 8:20,07 Minuten. Nur fünf Athletinnen waren in der Geschichte dieser Distanz jemals schneller © Getty Images

1.500 METER: Klosterhalfen setzt auch über die 1.500 Meter 2013 ihre erste Bestzeit im internationalen Vergleich mit 4:26,58 Minuten. Anschließend steigert sie sich Jahr für Jahr kontinuierlich um einige Sekunden, bis die Ausnahmeläuferin im Mai 2016 4:06,91 Minuten auf die Bahn setzt © Getty Images

Am 27. August 2017 erzielt sie mit 3:58,92 ihre immer noch gültige Bestzeit über diese Distanz. In der Historie der Distanz aber keine Spitzenzeit. Den deutschen Rekord (3:57,43 Minuten) verpasst sie um eineinhalb Sekunden. Diese Bestmarke dürfte bei ihrer derzeitigen Form demnächst fallen. In einem maßgeschneiderten Rennen mit der richtigen Tempomacherin dürfte eine Zeit von unter 3:55 Minuten keine Utopie sein © Getty Images

800 METER: Mit gerade einmal 14 Jahren setzt Klosterhalfen 2011 mit 2:22,25 Minuten ihre erste Bestzeit über die kurze Mitteldistanz. Schon im Jahr darauf kann sie sie sich um neun Sekunden steigern, 2013 verbessert sich Klosterhalfen um weitere sechs Sekunden auf 2:07,52 Minuten © Getty Images

Nach weiteren kleineren Steigerungen kann sich die Deutsche 2016 noch einmal um fünf Sekunden im Vergleich zum Vorjahr auf 2:01,55 Minuten steigern. Ihre bisherige Karrierebestzeit stellt sie ein Jahr später auf. Mit 1:59,65 Minuten knackt Klosterhalfen im Juni 2017 die Zwei-Minuten-Schallmauer. In der Folge konzentriert sie sich auf die längeren Strecken, wo sie sich sich größere Chancen ausrechnet © Getty Images

MEILE (1609,344 Meter): Die Meile ist die einzige nicht-metrische Strecke in der Leichtathletik und gehört nicht zu den olympischen Distanzen. Dementsprechend selten ist die Meile im Programm von Meetings © Getty Images

Dennoch hat das Laufwunder des DLV auch auf dieser Distanz bereits Spuren hinterlassen. Neben dem deutschen Hallen-Rekord hält sie auch die deutsche Bestzeit im Freien © Getty Images

Im August 2019 unterbietet sie mit 4:21,11 Minuten die seit 1985 gültige Bestzeit von Ulrike Bruns um 48 Hundertstelsekunden © Getty Images

Zeiten sind in der Leichtathletik jedoch vergänglich, im Kopf der Öffentlichkeit bleiben vor allem Medaillen bei Großereignissen. Auch in dieser Beziehung kann Klosterhalfen einiges vorweisen. Ihr bisher größter Erfolg: Bronze über 5.000 Meter bei der WM 2019 in Doha © Getty Images