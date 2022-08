Anzeige

Doping? EM-Favorit wird vor Titelkämpfen in München aus dem Verkehr gezogen Doping? EM-Favorit gesperrt

Mathias Flückiger ist positiv auf ein Doping-Mittel getestet worden © Imago

SPORT1

Der Schweizer Mountainbike-Star Mathias Flückiger ist wegen einer positiven Dopingprobe provisorisch gesperrt worden.

Der Schweizer Mountainbike-Star Mathias Flückiger ist wegen einer positiven Dopingprobe provisorisch gesperrt worden und wird damit auch am Freitag nicht bei den European Championships in München an den Start gehen.

Wie das Profiteam des Olympiazweiten und dreimaligen Vize-Weltmeisters mitteilte, wurde der 33-Jährige bei den Schweizer Meisterschaften am 5. Juni 2022 positiv auf die anabole Substanz Zeranol getestet.

Anzeige

Flückiger dürfte nun die Öffnung der B-Probe beantragen. In München hätte er zu den Favoriten gehört, auch die WM im französischen Les Gets in einer Woche kann Flückiger wohl abschreiben.

Mathias Flückiger reagiert „geschockt“

„Wir sind alle irgendwie sprachlos“, äußerte sich Thomas Peter, Geschäftsführer des Schweizer Verbands Swiss Cycling, in Schweizer Medien: „Ich weiß nicht mal, was für eine Substanz das ist und in welchen Medikamenten sie vorkommt.“ Flückiger selbst sei „geschockt“ und habe „in diesen schwierigen Momenten eine gute Betreuung verdient“.

Peter zeigte sich auch verwundert darüber, warum die positive Doping-Probe nicht früher bekannt wurde: 2Wir wissen auch nicht, warum es so lange dauerte und warum es genau einen Tag vor der EM passierte. Es hätte sicher bessere Zeitpunkte gegeben.“

------