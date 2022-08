Poker News: Seivers Rückzieher, Mystery Bounty bei GGPoker

Seiver macht Rückzieher gegen Hellmuth, Koon springt ein

PLO Action im King‘s

Das King‘s Resort bringt vom 14. bis 19. September das beliebte Festival „PLO The Big Wrap“ zurück. Vier actionreiche Pot-limit Omaha Events werden in Rozvadov ausgetragen, allen voran das €2.350 Main Event.

Noch Chancen für das irre Mystery Bounty Event auf GGPoker!

Zusätzlich hat das Event noch eine $10.000.000 Garantie und Satellite-Möglichkeiten ab nur $1. Die Bounty-Preise gibt es nur in Tag 2, welcher am 22.August ausgespielt wird. Bis dahin gibt es noch zahlreiche erste Tage, durch die man sich qualifizieren kann.

Dies ist kein Freezeout-Event, das bedeutet, ihr könnt so viele Tage 1 versuchen, wie ihr möchtet und euch unlimitiert wieder einkaufen. An Tag 2 gibt es dann für jeden Spieler, den ihr eliminiert ein Mystery-Kopfgeld, das aus einer Truhe gezogen wird. Und wer weiß, vielleicht ist es ja eine satte Million Dollar!

Doug Polk reagiert auf Lodge Card Club Rake-Kritik

Doug Polk, der größte Poker-Troll in der Szene, hat vor einigen Jahren für viel Furore gesorgt, in dem er ein Zitat von Daniel Negreanu durch den Social Media Reißwolf zog und den Spruch „More Rake Is Better“ zum Kult-Zitat machte.

Die Gebühren für die Turniere sind immer noch sehr hoch, was aber auch mit der Poker-Szene in Texas zu tun hat. Somit hat ein $60-Turnier $20 Rake, das sind mal satte 33%. Je höher die Buy-ins werden, um so mehr sinkt das Rake allerdings und so hat ein $1.000-Turnier eine Gebühr von 11%.