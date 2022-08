PSG: Wayne Rooney watscht Kylian Mbappé wegen Aktion gegen Lionel Messi ab

Was ist mit Kylian Mbappé los?

Der Trainer von DC United aus der MLS sagte bei Depar Sports : „Ein 23-jähriger Spieler gibt Messi eine Schulter mit. Ich habe in meinem Leben noch nie ein größeres Ego gesehen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Rooney spielte damit auf eine Aktion beim PSG-Spiel gegen Montpellier an. Mbappé war am argentinischen Weltstar Lionel Messi vorbeigegangen und hatte ihm dabei die Schulter in die Seite gedrückt. Messi blieb fassungslos zurück. Ein Video der Szene ist im Internet längst viral gegangen. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)