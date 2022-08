Transfernews: Manchester United vor Transfer-Coup mit Casemiro von Real Madrid

Manchester United arbeitet offenbar intensiv an der Verpflichtung des brasilianischen Superstars von Real Madrid. Das berichten mehrere Medien, unter anderem der italienische Transferexperte Fabrizio Romano, übereinstimmend.

Demnach sollen die United-Bosse für den Nationalspieler 60 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro in Boni bieten. Auch die Gespräche mit dem Spieler schreiten offenbar voran. Es werde erwartet, dass Real das Angebot noch am Freitag annimmt.