FC Bayern: Trikot-Engpass! Gucken Fans bei Mané und Musiala in die Röhre?

Musiala feiert Bayern-Kollegen: "Wird immer was amazing machen"

Der Run auf die Trikots des FC Bayern München ist in diesem Jahr besonders groß. Vor allem bei zwei Namen sollte man schnell sein. Finanzvorstand Dreesen erklärt den Grund.

Und auch auf dem Transfermarkt geben die Münchner in diesem Sommer eine gute Figur ab. Sie kaufen ordentlich ein, geben aber auch gezielt ab. Erst am Mittwoch verkündeten die Bayern den Verkauf von Tanguy Nianzou.

Mané hat sich schon in den ersten Wochen bei den Bayern direkt in die Herzen der Fans gespielt. Das spiegelt sich auch in der Trikot-Nachfrage wider. Das Jersey des 30-Jährigen ist das begehrteste.