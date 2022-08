Voigt traut Roglic keinen großen Rundfahrtsieg mehr zu

Voigt sieht in Roglic keinen "Siegfahrer" mehr © AFP/GETTY IMAGES/SID/ILYA S. SAVENOK

„Aus meiner Sicht gewinnt Roglic in seiner Karriere keine große Rundfahrt mehr“, sagte der 50-Jährige vor dem Start der Spanien-Rundfahrt am Freitag bei Eurosport.de . Der 32 Jahre alte Slowene Roglic sei kein „Siegfahrer“ mehr.

"Die Vuelta wird das Luxustrostpflaster für Roglic - so wie in den anderen Jahren auch. Nach dem Motto: 'Bei der Tour gestürzt - dumm gelaufen. Gut, dann nehme ich eben die Vuelta'", sagte Voigt, der derzeit in beratender Funktion beim deutschen Team Bora-hansgrohe tätig ist.