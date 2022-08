3. Liga: VfB Oldenburg – SC Verl (Sonntag, 13:00 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden vier Partien steht der SC Verl am Sonntag im Spiel gegen VfB Oldenburg mächtig unter Druck. Bei Hallescher FC gab es für Oldenburg am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Die dritte Saisonniederlage kassierte Verl am letzten Spieltag gegen den TSV 1860 München.