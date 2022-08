European Championships, Leichtathletik: Potye holt überraschend EM-Silber im Hochsprung

Lokalmatador Tobias Potye hat bei der Leichtathletik-EM in München überraschend Silber gewonnen.

Tobias Potye hat bei der Leichtathletik-EM in München überraschend den zweiten Platz belegt und somit die Silbermedaille gewonnen. Der 27-Jährige überquerte 2,27 m und feierte damit den größten Erfolg seiner Karriere. „Zweite werden ist immer schwierig zu verarbeiten“, sagte er nach dem Rennen in der Mixed-Zone, fügte aber direkt an, „ich denke morgen wird es real werden. Da werde ich dann nochmal einen Berg andere Emotionen haben.“