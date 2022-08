Sensation! Klosterhalfen holt Gold über 5000 m bei Leichtathletik-EM

„Ich habe noch nie einen Titel gewonnen, ich habe vorher noch nicht einmal dran geglaubt, eine Medaille zu gewinnen. Ich bin unfassbar glücklich“, sagte sie in der ARD .

Teilnahme bis kurz vor Start ungewiss

Beinahe wäre es gar nicht so weit gekommen. „Wir haben ernsthaft überlegt, ob ich überhaupt laufe“, sagte Klosterhalfen, die über 10.000 Meter als Vierte weit am Podest vorbeigelaufen war und entkräftet gewirkt hatte. Für einen Start musste sie selbst Überzeugungsarbeit leisten.

„Ich habe ihn ( Trainer Pete Julian, Anm. d. Red. ) angerufen und gesagt: ‚Ich würde schon echt gerne laufen‘. Dann hatte ich heute Morgen ein bisschen Bammel. Ich habe mich nochmal in den Lymphomaten gelegt und dachte: ‚Hm, ich hoffe, ich laufe nicht hinterher. Aber egal, das Publikum wird mich auch so anfeuern‘“, erklärte Klosterhalfen auf SPORT1 -Nachfrage, ob ihr Coach sich tatsächlich gegen einen Start ausgesprochen hatte.

In einem packenden Rennen hatte sich auf regennasser Bahn zunächst hatte sich zunächst Yasemin Can aus der Türkei sechs Runden vor Schluss leicht abgesetzt. Doch Klosterhalfen ließ sich nicht entscheidend abschütteln - im Gegenteil: 650 Meter vor dem Ziel ging sie an der Europameisterin über 10.000 Meter vorbei und baute ihren Vorsprung angetrieben von den Zuschauern immer weiter aus. „Ich bin nicht alleine gelaufen, es war Wahnsinn. Es ist unbeschreiblich“, sagte sie.