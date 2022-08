NFL: Star-Quarterback Rodgers ledert gegen Packers-Teamkollegen

Mit den bisherigen Eingliederungsprozess ist der Spielmacher aber überhaupt nicht zufrieden. „Die jungen Spieler, besonders die jungen Receiver, müssen viel konstanter in ihrer Leistung sein“, bemängelte er am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Rodgers verteidigt Konkurrenten Love

Einen entscheidenden Anteil an seinem Frust dürfte die Leistung im ersten Vorbereitungsspiel gegen die San Francisco 49ers und beim gemeinsamen Training mit den New Orleans Saints am Dienstag gewesen sein.

Meeting mit Rodgers und Packers-Receiver

Dabei soll vor allem der Star-Quarterback viel geredet haben. „Aaron hat uns gesagt auf Grundland des Konzepts und seiner Eindrücke gesagt, was er mag und was nicht“, schilderte Doubs im Anschluss bei ESPN und fügte an, „er will, dass wir sehen, was er sieht. Dann können wir schneller reagieren, schneller spielen und sind in der Lage, so zu dominieren, wie wir es waren.“