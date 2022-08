Deutschland im Teamfinale - Dauser wahrt Barren-Titelchance

Die deutschen Kunstturner haben sich bei den European Championships in München als Siebte im Vorkampf für das Teamfinale am Samstag qualifiziert.

Die deutschen Turner um den Olympia-Silbermedaillengewinner Lukas Dauser haben bei der Turn-EM in München das Teamfinale erreicht. Am Barren wahrte der Olympia-Zweite Dauser zudem die Chance auf seinen ersten EM-Titel, der Unterhachinger greift am Sonntag (16.15 Uhr) in die Medaillenentscheidung ein.