Leichtathletik-EM im LIVETICKER - Mihambo greift nach Gold! Überraschen Klosterhalfen und Przybylko?

Nächster deutscher Superstar? Lückenkemper bringt alles mit

SPORT1

An Tag vier der Leichtathletik-EM in München will Malaika Mihambo ihren Titel im Weitsprung verteidigen. Zudem wollen die deutschen Sprinter ins Finale über 200 Meter und Konstanze Klosterhalfen hofft auf einen Coup über 5.000 Meter.

Am vierten Tag der Leichtathletik-EM in München will das deutsche Team wieder zuschlagen.

Nach einem ernüchternden Mittwoch, an dem das DLV-Team in der Abendsession nur spärlich vertreten war, ruhen die Hoffnungen auf Malaika Mihambo. Die Welt- und Olympiasiegerin im Weitsprung soll den fünften EM-Titel für Deutschland holen. Die Chancen stehen trotz ihrer Corona-Erkrankung im Vorfeld gut. (Service: Der Medaillenspiegel der European Championship)

Eine Medaille möchte auch Konstanze Klosterhalfen über 5.000 Meter gewinnen, nachdem sie über die doppelte Distanz nur Vierte geworden war. Vielleicht überrascht aber auch die zweite deutsche Starterin Alina Reh.

Auch im Hochsprung hoffen die Verantwortlichen auf eine Medaille. Schließlich gewann Mateusz Przybylko bereits 2018 den EM-Titel in Berlin und will den Coup nun auch vier Jahre später wiederholen. Mit Tobias Potye und Jonas Wagner sind zwei weitere Deutsche im Finale vertreten. Darüber hinaus steht der abschließende 800-Meter-Lauf im Siebenkampf an und über 200 Meter werden die Finalteilnehmer*innen gesucht.

SPORT1 begleitet die Entscheidungen im Liveticker.

+++ Przybylko wackelt +++

Die zweite Höhe von 2,23m entpuppte sich als großes Problem für den Deutschen. Die ersten beiden Versuche waren nicht von Erfolg gekrönt. Nun droht ihm das frühe Aus. Immerhin: Tobias Potye hat die Höhe im ersten Versuch gemeistert.

+++ Dominator holt EM-Gold +++

Der erste EM-Titel des Abends ist vergeben. Jakob Ingebrigtsen gewinnt nach Gold über 5.000 Meter auch die 1.500-Meter-Konkurrenz. In 3:32,76 Minuten stellt er zudem einen neuen EM-Rekord auf. Silber geht an Jake Heyward aus Großbritannien, Bronze an den Spanier Mario García.

+++ Mihambo startet durchwachsen +++

Nun ist auch Malaika Mihambo ins Weitsprung-Finale gestartet. In ihrem ersten Sprung landet sie nach 6,71 Meter. Damit liegt sie auf Platz zwei hinter der Serbin Ivana Vuleta, die 7,06m gesprungen ist. Merle Homeier ist im ersten Versuch übergetreten.

+++ Nächste Sprinterin im Finale +++

Alexandra Burghardt steht wie Joshua Hartmann im Finale über 200 Meter. In 23,05 Sekunden qualifiziert sie sich als Zeitschnellste für das Finale. Jessica-Bianca Wessolly und Corinna Schwab haben den Sprung in den Endlauf hingegen klar verpasst.

+++ Guter Auftakt für Hochspringer +++

Die Hochspringer haben ihren Wettkampf begonnen. Mateusz Przybylko und Tobias Potye haben die Einstiegshöhe von 2,18m im ersten Versuch gemeistert. Jonas Wagner scheiterte jedoch an der Höhe und schied mit einem Salto Nullo aus.

+++ Deutscher Sprinter überrascht +++

Was ein Start für das DLV-Team! Joshua Hartmann läuft im ersten Halbfinale über 200 Meter als Zweiter komplett überraschend ins Finale. In 20,33 Sekunden stellt er nicht nur eine neue Bestleistung auf, sondern liegt er auch nur eine Hundertstel vor dem Israeli Blessing Afrifah, den er im Zielsprint noch überholt hat. Ausgeschieden ist jedoch Owen Ansah. Er kam mit 20,48 Sekunden als Vierter ins Ziel und qualifiziert sich über die Zeit nicht für den Endlauf.

+++ Start steht bevor +++

Der Regen hat nachgelassen und nun kann es losgehen. Den Auftakt machen die Sprinter über 200 Meter. Aus deutscher Sicht sind Joshua Hartmann und Owen Ansah am Start.

+++ Regen sorgt für Verzögerung +++

Das Wetter meint es heute nicht gut mit den Athletinnen und Athleten. So hat es ordentlich geregnet. Deswegen werden die Wettbewerbe, die um 20.05 Uhr beginnen sollten, auf 20.30 Uhr verschoben. Die Verantwortlichen arbeiten gerade mit Walzen, um die Bahn wieder trocken zu bekommen.

+++ Herzlich willkommen +++