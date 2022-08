Schwimm-EM: Klippenspringerinnen Bader und Schmidbauer vorn

Die Klippenspringerinnen Anna Bader und Iris Schmidbauer führen nach den ersten beiden Durchgängen bei der Schwimm-EM in Rom.

Die spektakuläre Sportart ist erstmals Bestandteil einer Schwimm-EM. Bader gilt mit sieben Titeln bei eigenständigen Wettbewerben als Rekordeuropameisterin. Die Frauen springen aus 20 m Höhe, die Männer aus 27 m. Bereits seit 2013 gehört Klippenspringen zum WM-Programm. Es firmiert offiziell unter dem Begriff High Diving, da von einem Stahlgerüst und nicht wie in den Anfangszeiten von Klippen gesprungen wird.

Die Medaillenentscheidung der Frauen fällt am Freitag (18.00 und 18.46 Uhr) in den Durchgängen drei und vier. Für die Männer steht der zweite Sprung (18.15 Uhr) auf dem Programm, ehe am Samstag (18.00 und 18.31 Uhr) der Titel vergeben wird.