Conference League: 1. FC Köln - Fehervar FC heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Der 1. FC Köln startet in die Qualifikation der Conference League. Am Donnerstag steigt das Hinspiel gegen Fehervar FC im Kölner Rhein-Energie-Stadion.

Das Team von Trainer Steffen Baumgart greift am Donnerstag (20.30 Uhr) in die Qualifikation für die Confenrence-League-Gruppenphase ein. Gegner ist der ungarische Erstligist Fehervar FC.

Setzen sich die Kölner in Hin- und Rückspiel durch, stehen die Rheinländer in der Gruppenhase der Conference League. Das Rückspiel findet eine Woche später in Ungarn statt, ehe die Gruppenphase am 26. August ausgelost wird. (BERICHT: Köln fordert drastische Maßnahme)