Bild: Richter nach Hodentumor-OP zurück im Hertha-Kader

Nach offenbar nur fünf Wochen nach seiner Hodentumor-Operation darf Marco Richter auf sein Bundesliga-Comeback bei Hertha BSC hoffen. Wie die Bild-Zeitung am Donnerstag berichtet, rutschte der 24-Jährige für den verletzten Derry Scherhant in den 20-Mann-Kader für das anstehende Duell gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)