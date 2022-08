Anzeige

Realer Eklat bei WWE-Rivale AEW! CM Punk brach hier eigenmächtig das Drehbuch Realer Eklat! CM Punk brach Skript

CM Punk brach bei AEW Dynamite eigenmächtig das Skript © AEW

Martin Hoffmann

CM Punk hat bei AEW Dynamite laut Medienberichten unabgesprochen im Live-TV einen Kollegen bloßgestellt - was steckt dahinter?

Schon bei WWE und auch lange davor war CM Punk bekannt als Meister der kunstvollen Verwischung von Fiktion und Realität - nun hat er wieder zugeschlagen, auf nicht direkt rühmliche Weise.

Wie der Wrestling Observer berichtet, hat der amtierende World Champion der Liga AEW bei der TV-Show Dynamite unabgesprochen im Live-TV eine persönliche Rechnung beglichen und einen Kollegen bloßgestellt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Anzeige

„AEW verliert ein Alleinstellungsmerkmal“ - wie die neue Lage bei WWE All Elite Wrestling das Geschäft erschwert: Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

CM Punk stellte Hangman Page unabgesprochen bloß

Punk wandte sich vor der Begegnung mit Moxley auf seltsame Weise an Page und forderte ihn im Ring auf, zu ihm zu kommen und ein Rückmatch um den Gürtel an Ort und Stelle auszutragen. Als Page nicht kam, nannte Punk ihn einen Feigling und meinte unter Anspielung auf Pages Standard-Spruch, dass dessen „Cowboy Shit“ offensichtlich kein „Champion Shit“ sei.

Wie Observer-Chef Dave Meltzer und Kollege Bryan Alvarez in ihrer aktuellen Radioshow berichten, war diese Aktion weder geplant noch abgesprochen, „niemand“ hätte zu dem Zeitpunkt gewusst, was in Punk gefahren sei.

Die allgemeine Deutung ist, dass Punk Page bewusst blamieren wollte - Dynamite fand in Pages Heimatstaat West Virginia statt -, aus Gründen, die wohl auf den Verlauf ihrer Titelfehde im Frühjahr zurückgehen.

Punk hat in der Branche einige Feinde

Page hatte sich in dieser Zeit auffallend feindselig über Punk geäußert, obwohl offiziell beide als „Babyfaces“, als Gute, in die Auseinandersetzung gingen. Page stellte Punk als Heuchler dar, der sich hinter den Kulissen völlig anders verhalte als vor der Kamera und der AEW-Umkleide nicht guttue.

Anzeige

Die Ahnung, dass hinter Pages schon damals seltsam anmutenden Worten realer persönlicher Ärger steckte, scheint sich nun zu bestätigen. Weil AEW seinen Stars - anders als in den vergangenen Jahren bei WWE üblich - viel Freiraum bei der Gestaltung der Redesegmente gewährt, ist möglicherweise schon damals auch vor der Kamera etwas außer Kontrolle geraten.

Punk war schon immer bekannt als jemand, zu dem nicht jeder Kollege ein gutes Verhältnis hatte - direkte Auswirkungen hatte das bei AEW wohl schon auf die Rolle seines früher besten Freundes Colt Cabana, mit dem er sich wegen des Rechtsstreits um Punks öffentliche Abrechnung mit WWE in dessen Podcast zerstritten hat: Cabana - bei AEW vorher Mitglied der mit Page vor und hinter der Kamera verbundenen Dark Order - ist inzwischen in die Schwesterliga ROH verschoben worden. Bei einer Pressekonferenz blockte Ligaboss Tony Khan jüngst die Frage ab, ob dies mit Punk zu tun hätte.

Punk vs. Page: Strickt AEW eine Story draus?

Punks jetziges Verhalten wirft viele weitere Fragen auf, auch mit Blick auf seine hervorgehobene Rolle in der Liga: Punks Comeback im vergangenen Jahr hatte AEW einen enormen Schub gegeben und viele Geschäftsindikatoren nach oben getrieben, Khan selbst betonte wiederholt, dass Punk seit dessen Ankunft größter Business-Treiber der Liga sei.

Dass große Stars sich mehr herausnehmen, ist im Wrestling nicht unüblich - bei WWE lieferte jüngst Brock Lesnar ein anschauliches Beispiel. Bei AEW sieht man nun auch einmal mehr das Stunkpotenzial, das im Wrestling immer herrscht, wenn dort Charaktere und Egos auch backstage aufeinanderprallen.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Was aktuell zwischen Punk und Page passiert, hat auch unverkennbare Parallelen zu der legendären Hassfehde zwischen CM Punks Idol Bret Hart und Shawn Michaels in der WWE der Neunziger. Der junge Michaels war in dieser Hinsicht berücksichtigt - eine quasi identische Aktion wie nun Punk gegen Page brachte Michaels einst auch gegen den Undertaker, mit dem er auch lange ein belastetes Verhältnis hatte, das sich dann am Ende der Karriere ins Gegenteil verkehrte.

Anzeige

Ein Unterschied allerdings: Page machte sich nach Punk schnell und souverän einen Spaß aus der Provokation Punks: Kollege John Silver postete kurz danach ein Foto von Page im Catering-Bereich - mit dem Hinweis, dass er zu beschäftigt sei, Punks Herausforderung anzunehmen.

Kommende Woche steigt das große Match zwischen Punk und Moxley und wie der Observer klarstellt, ist für den nächsten Pay Per View All Out Anfang September nichts in Bezug auf Punk und Page in Planung - wenngleich immer möglich ist, dass aus den realen Spannungen später auch noch eine Fortsetzung der fiktiven Story gestrickt wird.