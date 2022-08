Tel, Dembélé, Camavinga: Das Geheimnis der Talentschmiede Stade Rennes

Mit Bayern-Neuzugang Mathys Tel ist ein weiterer Youngster von Stade Rennes bei einem europäischen Top-Klub untergekommen - wie zuvor schon Dembélé, Camavinga oder Mendy. Doch was macht die Talentschmiede aus der Bretagne so besonders?

All diese jungen Talente sind bei Stade Rennes ausgebildet worden - und gehören inzwischen absoluten Spitzenklubs in Europa an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Stade Rennes: Nächste Top-Talente im Anmarsch

Das größte Juwel in den Reihen des französischen Pokalsiegers von 2019 heißt jedoch Matthis Abline. In der vergangenen Saison war der 19-Jährige noch an den Zweitligisten Le Havre ausgeliehen, in dieser Saison will sich der Mittelstürmer in der Bretagne durchsetzen.