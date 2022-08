Cyclassics mit Europameister Jakobsen und Wout van Aert

Fabio Jakobsen geht in Hamburg an den Start © POOL/POOL/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Europameister Fabio Jacobsen ist beim Hamburger Cyclassics am Start. Mit dabei ist auch der Belgier Wout van Aert.

Eine Woche nach dem Gewinn des EM-Titels bei den European Championships in München führt Fabio Jakobsen aus den Niederlanden das Starterfeld der Hamburg Cyclassics über 204 Kilometer am Sonntag (11.00 Uhr) an.