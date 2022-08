FCA: Vargas vor Rückkehr - Baumgartlinger vor Premiere

Baumgartlinger kam am Dienstag

Maaßen forderte nach dem jüngsten 2:1 in Leverkusen von seinem Team „den absoluten Willen, ein zweites Spiel hintereinander gewinnen zu wollen. Wir waren am letzten Spieltag das Team, das am meisten gelaufen ist in der Liga. Da müssen wir weitermachen.“