HSV verpflichtet Wunschspieler Dompe

Mit den Rothosen absolvierte Dompe am Donnerstag direkt das Abschlusstraining vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen Darmstadt 98.

"Jean-Luc verkörpert mit seiner Schnelligkeit und seiner Qualität im Eins-gegen-eins die Attribute, die wir in unserer Kaderplanung gesucht haben", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt: "Er passt ideal in unser System und in unser Team und ermöglicht uns in der Offensive eine größere Flexibilität."