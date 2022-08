Anzeige

"Alles kurz- und kleingeschossen": Terzic freut sich auf Ducksch „Hat alles kurz- und kleingeschossen“

BVB mit Titel-Gen: "Terzic lebt die Mentalität vor"

Edin Terzic freut sich auf das Wiedersehen mit Marvin Ducksch - und erinnert sich an frühere Glanzleistungen.

Für Marvin Ducksch ist das Gastspiel mit Werder Bremen bei Borussia Dortmund am Samstag am 3. Spieltag in der Bundesliga (15.30 Uhr im LIVETICKER) ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Der Werder-Stürmer spielte in der Jugend für den BVB und machte auch im Herrenbereich seine ersten Schritte in Dortmund, wo er vor allem in der zweiten Mannschaft auftrumpfte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

BVB-Trainer Edin Terzic erinnerte sich auf der Pressekonferenz vor der Partie an Ducksch Glanzleistungen in der Jugend. „Ich durfte mit ihm zusammenarbeiten. Er hat damals in der U17 alles kurz- und kleingeschossen“, meinte Terzic, der den Werdegang des Angreifers verfolgt hat. (News: Süle vor Liga-Debüt für BVB)

Marvin Ducksch spielte in der Jugend für den BVB

„Er musste einige Umwege gehen, bis er in der Bundesliga angekommen ist. Für ihn ist es ein Highlight, in Dortmund zu spielen. Ich freue mich auf das Wiedersehen“, erklärte Terzic. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

