Hoffenheim-Frauen erstmals im großen Stadion

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim dürfen in der Bundesliga-Partie gegen Meister VfL Wolfsburg von einer Rekordkulisse träumen. Wie der Verein mitteilte, darf das Frauen-Team am 24. September (17.55 Uhr) im Rahmen des 2. Spieltags erstmals im deutlich größeren Stadion antreten. Bereits das Eröffnungsspiel der Liga findet in einer großen Arena statt, wenn Eintracht Frankfurt am 16. September (19.15 Uhr) die Bayern im Deutsche Bank Park empfängt.