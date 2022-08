CM Punk vs. Jon Moxley: WWE-Rivale AEW liefert auch deutschen Fans einen TV-Hammer

Der große Vereinigungskampf zwischen Punk und Interims-Titelträger Moxley (der ehemalige Dean Ambrose bei WWE) steigt überraschend nicht beim kommenden Pay Per View All Out Anfang September, sondern kommende Woche im Fernsehen bei Dynamite - und wird damit auch für deutsche Fans im TV zu sehen sein. ( So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen )

Um größtmöglichen Appetit auf den Showdown kommende Woche zu wecken, haben Punk und Moxley am Mittwoch alle Register gezogen - mit einem scharfzüngigen Rededuell voller giftiger Anspielungen und einer handgreiflichen Eskalation am Ende.

CM Punk zündet wieder eine „Pipe Bomb“

Punk begann seinen Auftritt mit einem verbalen Hieb gegen Ex-Champion Hangman Page, den er aufforderte, sich für die vergangene Kritik an ihm zu entschuldigen und ihm an Ort und Stelle für ein Titelmatch gegenüberzutreten - Page war offensichtlich aber nicht vor Ort, weswegen Punk ihn als „Feigling“ beschimpfte und dann zu Moxley überging.

Punk betonte, dass er und nicht Moxley der wahre Champ sei, Moxley sei nicht die Nummer 1, aber das kenne er ja: Er sei ja nicht mal in seiner aktuellen Gruppierung Blackpool Combat Club der Beste, sondern nur der Drittbeste - womit Punk Moxley hinter Bryan Danielson und dem Schweizer Neuzugang Claudio Castagnoli einordnete. Punk ätzte weiter, dass das mit dem Nummer-3-Status ja ein wiederkehrendes Motiv seiner Karriere sei - eine Anspielung auf Moxleys WWE-Zeit mit Roman Reigns und Seth Rollins als The Shield.

Jon Moxley schießt scharf zurück

Moxley kam schließlich hinzu und zahlte in gleicher Münze zurück: Punk lebe in einer „Fantasiewelt“, er bezeichne sich als bester Wrestler der Welt und sei dabei meistens nicht mal der beste Wrestler im Catering-Bereich. Auch Punks Behauptung, dass das Mikrofon in seinen Händen eine Waffe sei, sei Unsinn - in der realen Welt bedeuteten Punks Worte „einen Sch**ß“, so wie auch sein Titelgürtel.