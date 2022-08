Schalke hofft auf Premierensieg nach Rückkehr

Schalke 04 strebt im dritten Anlauf den ersten Sieg nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga an.

Schalke 04 strebt im dritten Anlauf den ersten Sieg nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga an. Trainer Frank Kramer sieht vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Verbesserungsbedarf: "Wir haben es zuletzt 60 Minuten lang richtig gut in allen Bereichen gemacht, Fitness und athletisches Niveau, Spielanlage", sagte er am Donnerstag: "Wir müssen aber trotzdem kompakt bleiben und Zweikämpfe, die wir führen müssen, gut vorbereiten. Wir brauchen auch mehr Entlastung."