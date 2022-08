Laura Philipp in „Triathlon PUR – Das Zwift Magazin“ auf SPORT1 zum Verletzungsschock von Jan Frodeno: „Ich konnte die Nachricht kaum glauben!“ Laura Philipp in „Triathlon PUR – Das Zwift Magazin“ auf SPORT1 zum Verletzungsschock von Jan Frodeno: „Ich konnte die Nachricht kaum glauben!“

„Triathlon PUR – Das Zwift Magazin“ am Freitag, 19. August, ab 19:00 Uhr auf SPORT1: Moderator Hartwig Thöne begrüßt im Studio die IRONMAN Europameisterin von 2021 und 2022 Laura Philipp sowie ihren Trainer und Ehemann Philipp Seipp

· SPORT1 begleitet alle Stationen der Super League Triathlon im September und Oktober live oder in ausführlichen Highlights im Free-TV mit Kommentator Hartwig Thöne, der an seiner Seite Ex-Kurzbahn-Weltmeister Daniel Unger als Experten begrüßt

Ismaning, 18. August 2022 – Nach dem prominenten Auftakt von „Triathlon PUR – Das Zwift Magazin“ mit Jan Frodeno und Anne Haug hat das neue SPORT1 Format auch in der nächsten Sendung am morgigen Freitag ab 19:00 wieder hochkarätige Gäste zu bieten: Die erfolgreiche Triathletin Laura Philipp, die im Juni in Hamburg ihren IRONMAN Europameister-Titel verteidigen konnte, steht Moderator Hartwig Thöne Rede und Antwort. Ebenfalls im Studio mit dabei ist Laura Philipps Ehemann Philipp Seipp, der zu den erfolgreichsten Triathlon-Trainern gehört und neben seiner Frau auch weitere Top-Athleten wie den IRONMAN Weltmeister von 2014 Sebastian Kienle betreut. Passend dazu wird die Trainingsarbeit der Superstars genauer beleuchtet. Weitere Themen im Magazin sind die verletzungsbedingte Absage von Jan Frodeno für Hawaii, das Rennen der Triathlon-Bundesliga in Nürnberg, ein Portrait von Simon Henseleit und die Triathlon-Wettbewerbe bei den European Championships in München. Mehr Triathlon gibt es bereits im September zu sehen, denn SPORT1 begleitet die komplette Super League Triathlon live oder in Highlights. Dazu werden auch die Stationen des World Triathlon Cups zusammengefasst (alle Sendezeiten in der Übersicht).

Laura Philipp in „Triathlon PUR – Das Zwift Magazin“ auf SPORT1 über…

… die verletzungsbedingte Absage von Jan Frodeno für Hawaii: „Ich konnte die Nachricht kaum glauben! Ich war mir eigentlich sicher, dass er dieses Jahr in Bestform auf Hawaii seine Karriere mit einem Sieg beendet. Es tut mir unheimlich leid für ihn, das ist extrem bitter. Ich weiß, wie sich solche Niederlagen anfühlen. Schade für die Fans, für das Rennen und vor allem für ihn.“

… den IRONMAN in Hawaii im Oktober: „Mein vierter Platz in Kona 2019 hat mich sehr hungrig gemacht, das war so knapp am Podium vorbei. Ich war schon total motiviert, im nächsten Jahr wieder auf die Insel zu gehen, um mich zu verbessern. Diesen Hunger habe ich jetzt drei Jahre in mir getragen und daher freue mich extrem, dieses Jahr wieder nach Hawaii zu können.“

… die deutsche Weltmeisterin von 2019, Anne Haug: „Wir haben ein sehr respektvolles Verhältnis miteinander. Ich ziehe den Hut vor ihren sportlichen Leistungen. Sie hat das Zeug dazu, nochmal Weltmeisterin zu werden. Es ist richtig cool, mit einer geballten deutschen Frauen-Power auf Hawaii an den Start gehen zu können. Wir dürfen uns auf ein heißes Rennen aus deutscher Sicht freuen.“

Die Super League Triathlon 2022 auf SPORT1

Die Super League Triathlon besteht aus insgesamt fünf Events, bei denen die weltbesten Triathleten an den Start gehen. Mit dabei sind unter anderem der dreimalige Olympiasieger Jonathan Brownlee, Olympia-Bronzemedaillengewinner Hayden Wilde, Vincent Luis, Titelverteidigerin Georgia Taylor-Brown, Beth Potter und Sophie Coldwell. Aus deutscher Sicht liegt der Fokus auf Justus Nieschlag, Jannik Schaufler, Simon Henseleit, Anabel Knoll und Lena Meissner. SPORT1 begleitet die hochklassige Triathlon-Serie mit Highlight-Zusammenfassungen und einer Live-Übertragung zu allen Stationen. Am Mikrofon sind dabei Kommentator Hartwig Thöne und Ex-Kurzbahn-Weltmeister Daniel Unger als Experte im Einsatz. Los geht‘s am Sonntag, 4. September, ab 20:45 Uhr mit den Highlights des Auftaktrennens in London. Danach sind die Athletinnen und Athleten in München, Malibu (USA) und Toulouse (Frankreich) zu Gast, bevor das große Finale in Neom (Saudi-Arabien) ansteht (Sendezeiten in der Übersicht).

