Arminia Bielefeld holt Trainer Scherning aus Osnabrück

Der Bundesliga-Absteiger setzt auf Daniel Scherning vom gut 40 Kilometer entfernten Drittligisten VfL Osnabrück. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Der Nachfolger des am Mittwoch entlassenen Uli Forte leitet noch am Donnerstag in Bielefeld das Training. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)