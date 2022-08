Hindernisläuferinnen Meyer und Burkard im Finale

In Abwesenheit von Europameisterin Gesa Felicitas Krause haben die deutschen Läuferinnen Lea Meyer und Elena Burkard das EM-Finale über 3000 m Hindernis erreicht. Meyer (Köln) gewann in 9:39,55 Minuten den zweiten Vorlauf, Burkard (LG Nordschwarzwald) schaffte es in 9:43,97 Minuten als eine von fünf Zeitschnellsten in den Endlauf am Samstag (22.13 Uhr). Olivia Gürth (Diez/9:50,95) schied aus.