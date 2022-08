Manchester United: Jim Ratcliffe will Verein wohl von Glaser-Familie kaufen

Manchester United steckt in einer Krise. Nun will der reichste Engländer den Verein kaufen und Gespräche mit der Glazer-Familie führen.

Sir Jim Ratcliffe hat eigentlich mit dem Fußballgeschäft nichts am Hut.

Doch nun will Ratcliffe seinen Reichtum nutzen und Manchester United kaufen. Das bestätigte einer seiner Pressesprecher der Times: „Wenn so etwas möglich wäre, wäre Jim an Gesprächen im Hinblick auf eine langfristige Übernahme interessiert.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)