AEW Dynamite: Nächstes riesiges Comeback beim WWE-Rivalen - auch Kenny Omega ist zurück!

Kenny Omega feierte bei AEW Dynamite ein großes Comeback © AEW

Martin Hoffmann

Der nahende Wrestling-Herbst wird noch heißer: Bei AEW Dynamite feiert nach CM Punk auch Kenny Omega eine triumphale Rückkehr.

Bei Branchenführer WWE gibt‘s eine große Comeback-Welle und Aufbruchstimmung um die Neugestaltung des Produkts unter „Triple H“ Paul Levesque - und auch Rivale AEW bereitet die Bühne für einen heißen Wrestling-Herbst!

Nach CM Punk vergangene Woche ist bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite der nächste Topstar zurückgekehrt: der frühere World Champion Kenny Omega hat als Mystery-Partner der Young Bucks sein erstes Match seit Herbst 2021 und dem anschließenden OP-Marathon bestritten - und nach einem atmosphärischen Gänsehaut-Einzug auch gleich einen furiosen Fight geliefert. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

In einem begeisternd actionreichen Main Event der Sendung besiegten Ausnahmekönner Omega und die Bucks das mexikanische Trio Andrade El Idolo, Rush und Dragon Lee und rückten damit ins Halbfinale des Turniers um die neu geschaffenen Trios-Titles der Liga vor.

Neuer Paukenschlag auch um Punk und Moxley

Einen weiteren Paukenschlag gab es in der vergangene Woche gestarteten Titelfehde zwischen World Champion Punk und Interims-Titelträger Jon Moxley.

Der Vereinigungskampf der beiden - eingeleitet mit einem vor Gift triefenden Rededuell, das schließlich auch handgreiflich eskalierte - steigt nicht wie erwartet beim Pay Per View All Out Anfang September, sondern beim nächsten Dynamite. Es wird damit auch für deutsche Fans im TV zu sehen sein.

Die Entscheidung von Ligaboss Tony Khan kommt überraschend, ist aus strategischer Sicht aber folgerichtig: AEW steht vor wegweisenden TV-Geld-Verhandlungen, die Einschaltquoten von Dynamite in den kommenden Wochen werden daher auf lange Sicht weit wichtiger für die Unternehmensfinanzen sein als die nächste Pay-Per-View-Buyrate (wenngleich für All Out ein Rückmatch irgendeiner Art zu erwarten ist).

Ein weiteres zentrales Element der Show: In einem großen Rückmatch der Edeltechniker zweier Generationen rang Veteran Bryan Danielson (Daniel Bryan bei WWE) den jungen Daniel Garcia in einem Best Two Out of Three Falls Match nieder.

Danach offenbarten sich Spannungen innerhalb der Jericho Appreciation Society, der Garcia angehört: Nachdem Anführer Chris Jericho Danielson hinterrücks attackierte, als der Garcia anerkennend die Hand schütteln wollte, fiel Garcia der Legende in den Arm - gegenseitige Wut aufeinander war die Folge.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 17. August 2022:

Best Two Out Of Three Falls Match: Bryan Danielson besiegt Daniel Garcia

The Gunn Club besiegen The Varsity Blonds

Toni Storm besiegt KiLynn King