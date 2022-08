Dabbur sieht Potenzial: "Echten Munas noch nicht gesehen"

Seine bisherige Bilanz in Hoffenheim falle "zwiegespalten" aus. Dies liege sowohl an ihm selbst als auch an "Situationen, für die ich nichts konnte", sagte Dabbur, der seit 2020 bei der TSG unter Vertrag steht. Am vergangenen Samstag kam Dabbur als Einwechselspieler zu seinem ersten Einsatz in der laufenden Bundesligasaison und erzielte direkt einen Treffer.