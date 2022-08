Auf dem Lausitzring: ADAC GT Masters geht in die heiße Phase

Spitzenreiter im GT Masters: Raffaele Marciello © Gruppe C Photography/Gruppe C Photography/SID/Gruppe C GmbH

Beim großen Motorsportfest auf dem Lausitzring geht das ADAC GT Masters am Wochenende in seine heiße Phase. In den Saisonrennen Nummer neun und zehn kann der Italiener Raffaele Marciello am Samstag und Sonntag mit dem Serien-Rückkehrer Maro Engel (München) im Mercedes seine Spitzenposition verteidigen. Doch auch einige andere Piloten liegen sechs Läufe vor dem Abschluss im Klassement noch aussichtsreich.